У Києві на всіх пляжах заборонили купатися

15 вересня в Києві офіційно оголосили про закриття купального сезону. Про це повідомив прес-секретар Комунального підприємства "Плесо" Євген Кобан, передає "Інформатор".

У цей період проводяться роботи з консервації інженерних мереж, щоб не допустити їх замерзання взимку.

Також із пляжів забирається інвентар.

Комунальники нагадують, що температура води вже не призначена для купання.

Зазначимо, що оксамитовий сезон на одеському пляжі в Лузанівці почався з навали величезних медуз корнеротів.