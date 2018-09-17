У Львові дитячі бібліотеки отримали книжки шрифтом Брайля

Загальна кількість видань, доповнених аудіоверсією, – 221 примірник, і це 10 найменувань книжок сучасних авторів й українських класиків, якими відтепер матимуть можливість користуватися незрячі дітки у 17 книгозбірнях. Одна з книжок супроводжена навіть мультиком із спеціальним тифлокоментарем. Серед авторів – Тарас Шевченко («Дитячий кобзар»), Іван Франко («Сойчине крило» та «Коли ще звірі говорили»), Юрій Винничук («Історія одного поросятка»), Марічка Крижанівська («Таємниця львівського годинникаря») та інші автори. Про це сьогодні розповіла автор ідеї проекту, а він має назву «Читаємо на рівних. Бібліотека для всіх», голова Львівського осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» Оксана Потимко.

«Проект виявився надзвичайно креативним, інноваційним і навіть несподіваним, – зазначила, зокрема, Оксана Потимко. – Спершу ми мали намір лише надрукувати книги брайлем й озвучити їх за участю волонтерів. А згодом виникла ідея запросити до озвучення авторок книжок – Марічку Крижанівську, Надійку Гербіш, Наталку Малетич, Галину Вдовиченко та Мар’яну Савку. Потім також вирішили створити аудіо-інклюзивні команди у складі незрячих діточок й артистів. От так і з’явились кілька аудіозаписів, у яких звучать, зокрема, голоси соліста вокальної формації «Піккардійська терція» Славка Нудика і 9-річної Діани Патереги, співачки Оксани Мухи і 10-річної Софійки Хоми».

Кошторис проекту – 64 тисячі гривень, які надала Львівська міська рада.

Публікували книжки у Ресурсному центрі освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.