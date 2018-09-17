У Львові концерт до 50-річчя Кузьми "Скрябіна" зібрав 25 тисяч слухачів

Гігантська сцена, понад два десятки артистів і майже 4-годинне музичне шоу – так на «Арені Львів» відзначили день народження Андрія «Кузьми» Кузьменка.

Великий стадіонний концерт до 50-річчя Андрія Кузьменка проходив під гаслом «Друзі для друга». До Львова приїхали друзі-музиканти Кузьми, які разом із групою «Скрябін» заспівали понад тридцять пісень Андрія. І кожну виконавцям підспівував багатотисячний стадіон. Про це «Дню» повідомила промо-менеджер проекту Галина Гузьо. І додала, що концерт «Кузьма-50» зібрав на стадіоні 25 тисяч слухачів, а приїхали прихильники творчості Андрія Кузьменка з різних куточків України.

«Розпочався вечір із сюрпризу – на сцені з’явилася Тіна Кароль, яку організатори, компанія Gastroli.ua, не анонсували, – говорить Галина Гузьо. – А далі естафету з виконання відомих та маловідомих пісень гурту «Скрябін» прийняли Джамала, Тарас Чубай (гурт «Плач Єремії»), вокальна формація «Піккардійська терція», Олександр Пономарьов, Дмитро Шуров (Pianoбой), Сергій Танчинець (гурт «Без Обмежень»), Женя Галич (гурт O.Torvald), Арсен Мірзоян, Павло Табаков, Тоня Матвієнко, Євген Толочний, Мирослав Кувалдін (гурт The ВЙО), TAYANNA, Сергій Кузін та Соня Сотник, Віктор Винник (гурт «Мері»), MamaRika, Ivan NAVI, LAUD, Ольга Горбачова, Марічка Яремчук, гурти Green Grey, Yurcash, «Один в Каное», «Лесик Сам».

Пісня «Мам» лунала голосом самого Кузьми. Батьки Андрія, Ольга Михайлівна і Віктор Кузьмич, були того вечора серед глядачів на стадіоні.

На великому екрані транслювали архівні фото та відео Кузьми, що створювало ефект присутності Андрія Кузьменка. Друзі-музиканти, які один за одним виходили на сцену, вітали Кузьму із днем народження та пригадували цікаві історії.

Співак, письменник, продюсер, телеведучий, актор, Андрій Вікторович Кузьменко народився 1968 року у місті Самбір, що на Львівщині. Не був професійним музикантом – освіту отримав у Львівському медінституті (факультет стоматології).

Гурт «Скрябін» було створено 1989 року у місті Новояворівськ, де на той час жила родина Кузьменків. Варто додати, що «Скрябін» – перший україномовний гурт у жанрі альтернативної електроніки, доробок якого – 17 студійних альбомів, 2 збірники, 9 макси-синглів, концертний альбом та багато музичних проектів.

Кузьма загинув 2 лютого 2015-го, повертаючись з Кривого Рога, де напередодні мав концерт. Біда сталася близько 8-ої ранку неподалік села Лозуватка, що на Дніпропетровщині, – позашляховик Скрябіна не розминувся з молоковозом. Андрій помер на місці. Відспівували його у Преображенській церкві Львова. Доступ до тіла був відкритий і вдень, і вночі. Поховали музиканта у родинному склепі на кладовищі у смт. Брюховичі, що у передмісті Львова.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото «Дню» надала Галина ГУЗЬО.