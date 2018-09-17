У Львові триває виставка живопису та різьби гуцульських майстрів

У приміщенні львівського етнографічного музею, що на площі Ринок, 10, відкрилась виставка живопису та різьби гуцульських майстрів «Куточок раю на землі».

Одинадцять учасників виставки, які мешкають на Гуцульщині (переважно Закарпатській), а також закордоном, представляють свої роботи останніх років. Відкриття цієї виставки стало вагомою подією мистецького життя Львова. Учасників та гостей привітав голова відділення Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» Василь Коржук, письменник, видавець і куратор виставки, виходець із гуцульської Рахівщини Олександр Масляник. Він, зокрема, зазначив: «Хто хоче пізнати гуцульську душу, має прийти і подивитися. Виставка триватиме до кінця року, але не відкладайте, приходьте вже».

Й справді, хто завітає до цих залів етнографічного музею, відкриє для себе щось надзвичайне. Особливо серед цього калейдоскопу виділяється творчість косівського майстра-різьб’яра Миколи Стринадюка. Він інкрустує свою різьбу шкаролупою з писанок – і виходить такий яскравий, різнокольоровий, емоційно-теплий виріб, як гуцульська душа, яка віками формувалася серед чудового розмаїття природи.

Як зазначила кандидат мистецтвознавства Богдана Чіх-Книш, у тарелях, трійцях чи скринях Миколи Стринадюка «присутня традиційна гуцульська естетика, яку дивним чином вдається відтворити художнику. Він уміло підкреслює текстуру деревини, надає творам шляхетного тонування, що тільки підсилює ефект архаїчності та рукотворності. Унікальність майстра полягає в тому, що він поєднує давні прийоми різьби з новаторськими винаходами, пов’язаними із творенням нових композицій, та технологічними експериментами. Микола сміливо використовує поряд із різьбою поліхромні підмальовки, металеві деталі, текстиль, писанкові аплікації і навіть вишивку. Ці деталі тільки підкреслюють яскраві гуцульські риси виробів. Особливою заслугою Миколи Стринадюка є відродження таких забутих унікальних речей, як гуцульські ікони-хрести та скрині. Хоч у його іконах переважає естетична функція, однак у них присутня загадкова сутність Гуцульщини».

У родині цього майстра усі живуть творчістю. Дружина та два сини працюють спільно і підтримують батька, тож Стринадюки добре відомі на Гуцульщині, а зараз з їхньою творчістю мають нагоду познайомитись львів’яни.

Микола Стринадюк закінчив Косівський технікум художніх промислів, працював у Косівському виробничо-художньому об’єднанні «Гуцульщина» майстром по різьбі. Ще тоді брав участь у республіканських і місцевих виставках. Зараз він – автор багатьох персональних виставок в Україні і за кордоном, лауреат мистецької премії імені Тетяни Яблонської. За своє життя створив багато речей, які знаходяться в особистих колекціях по всьому світу.

Йосип МАРУХНЯК, Львів