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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

У Німеччині почав курсувати перший у світі потяг на водневих паливних елементах

17 вересня, 2018 - 22:51
Фото з Twitter

На півночі Німеччини почав курсувати перший у світі потяг на водневих паливних елементах Coradia iLint. Про це у понеділок, 17 вересня, повідомила BBC.

Як зазначається, Coradia iLint курсуватиме федеральною землею Нижня Саксонія, потяг перевозитиме, зокрема, пасажирів чотирьох міст - Куксхафена, Бремерхафена, Бремерферда і Букстехуда.

"У неділю перед запуском Coradia iLint виконав тестовий рейс в Бремерфeрде. За ходом першої поїздки особисто спостерігали міністр економіки і транспорту Нижньої Саксонії Бернд Альтхусман, а також глава компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарг", - йдеться у повідомленні.

Потяг спроектувала та зібрала в німецькому Зальцгиттері французька компанія Alstom.

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