У Німеччині почав курсувати перший у світі потяг на водневих паливних елементах

17 вересня, 2018 - 22:51
На півночі Німеччини почав курсувати перший у світі потяг на водневих паливних елементах Coradia iLint. Про це у понеділок, 17 вересня, повідомила BBC.
Як зазначається, Coradia iLint курсуватиме федеральною землею Нижня Саксонія, потяг перевозитиме, зокрема, пасажирів чотирьох міст - Куксхафена, Бремерхафена, Бремерферда і Букстехуда.
"У неділю перед запуском Coradia iLint виконав тестовий рейс в Бремерфeрде. За ходом першої поїздки особисто спостерігали міністр економіки і транспорту Нижньої Саксонії Бернд Альтхусман, а також глава компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарг", - йдеться у повідомленні.
Потяг спроектувала та зібрала в німецькому Зальцгиттері французька компанія Alstom.