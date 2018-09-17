Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мiй народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

У проекті держбюджету на наступний рік передбачили виділити 4,4 млрд грн на потреби МЗС

17 вересня, 2018 - 18:10
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

У проекті державного бюджету України на 2019 рік видатки за загальним фондом для Міністерства закордонних справ України передбачено в сумі 4 млрд 419 млн 357,8 тис. гривень. Про це йдеться в тексті проекту держбюджету-2019, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Так, для реалізації бюджетної програми "Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ" враховано кошти загального фонду державного бюджету у сумі 3 млрд 310 млн 202,3 тис. грн.

З метою виконання бюджетної програми "Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України" враховано кошти загального фонду державного бюджету в сумі 30 млн грн. Відзначимо, що в поточному році на виконання цієї бюджетної програми передбачено аналогічну суму.

На керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин планується витратити 296 млн 313,8 тис. грн. Крім цього, внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів можуть обійтися державі в 644 млн 849,2 тис. грн.

Джерело: 112 Україна

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