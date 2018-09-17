У разі кібератак з боку РФ країни НАТО застосують статтю про колективну оборону, - Столтенберг

Країни НАТО можуть прийняти рішення про застосування статті 5 статуту блоку про колективну оборону в разі серйозних кібератак на союзників з боку Росії.

Про це заявив генеральний секретар північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає агентство Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю медіапорталу Axios у відповідь на запитання ведучого: "Чи може російська кібератака привести до застосування статті п'ятої", Є.Столтенберг сказав: "Не автоматично, це буде залежати від характеру кібератаки".

Проте, він зазначив, що ще кілька років тому НАТО прийняло рішення, що допускає застосування п'ятої статті статуту в разі серйозних кібератак.

"Це стосується не тільки атак із застосуванням звичайних озброєнь, а й кібератак", - пояснив він, додавши при цьому, що "важливим є те, що ми чітко заявили про можливість у разі потреби застосування статті 5-ї, і що, водночас, ми зміцнюємо нашу кібероборону".

Стаття 5 статуту НАТО передбачає, що збройний напад на одну або кількох із країн-членів вважатиметься нападом на них у цілому, і вони мають право на колективну оборону.