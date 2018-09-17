У результаті урагану "Флоренс" у США загинули щонайменше 17 людей

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок тропічного шторму "Флоренс" у США, майже тисяча жителів врятовані із затоплених будівель, десятки тисяч залишаються в притулках.

Такими є останні дані щодо наслідків стихії станом на понеділок, повідомило американське інформагентство Reuters.

"Пошкоджено десятки тисяч будинків, у Північній й Південній Кароліні зареєстровано щонайменше 17 летальних випадків", - йдеться в повідомленні.

Прибережне 100-тисячне місто Вілмнігтон оточила висока вода, воно опинилося в повній ізоляції від зовнішнього світу.

Загалом у постраждалих районах врятовано понад 900 людей. Свої помешкання лишили близько 15 тис. жителів, які зараз перебувають у спеціально обладнаних укриттях. Ще 509 тис. користувачів залишились без електропостачання. Опади продовжують спричиняти потужні повені, що, як очікується, ближчими днями охоплять територію сусідніх штатів.

Нагадаємо, ураган "Флоренс" сягнув атлантичного узбережжя США в п'ятницю. Основний удар прийняв на себе штат Північна Кароліна. Попри те, що майже одразу потужність урагану зменшилася до тропічного шторму, він спричинив руйнівні наслідки, пов'язані з високою водою.