У США запустили міжнародний проект зі збору геномів усіх 66 тисяч видів хребетних планети

Учасники консорціуму Genome 10K на щорічній конференції, яка проходить зараз в Нью-Йорку, оголосили про запуск міжнародного проекту «Геноми хребетних», його завдання – зібрати геноми всіх 66 тисяч видів хребетних, які живуть на сьогоднішній день на планеті.

Детальніше про цілі та завдання проекту розповідає Gizmodo, передає finance.ua.

У 2009 році американські біологи Девід Хасслер (David Haussler), Олівер Райдер (Oliver Ryder) та Стівен О’Браєн (Stephen o’brien) заснували проект Genome 10К, метою якого було відсеквенувати 10 тисяч геномів хребетних. На початковому етапі в проекті брало участь 55 вчених з великих зоопарків, дослідницьких центрів та музеїв.

Спочатку було незрозуміло, скільки часу займе зібрати геноми достатньої якості. Але зі здешевленням і спрощенням методів секвенування стало зрозуміло, що проект виконає свої завдання через кілька років.

Останні три роки учасники проекту порівнювали основні технології секвенування ДНК і аналізу отриманих результатів, щоб вибрати ту з них, яка дозволить створити «платинові геноми». Вчора учасники Genome 10K оголосили про запуск нового проекту «Геноми хребетних», метою якого буде зібрати геноми чоловічої і жіночої особини 66 тисяч видів хребетних тварин. У проекті будуть брати участь 150 учених, що представляють 50 організацій з 12 країн.

За словами одного з творців проекту Олівера Райдера, в результаті біологи зможуть зрозуміти причини вимирання видів, у тому числі чи траплялися в історії виду близькоспоріднені схрещування, «пляшкові шийки», в результаті яких зменшувалася генетична різноманітність виду або делеції — мутації, які можуть «вимкнути» необхідні для виживання організму гени.