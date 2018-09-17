У столиці Македонії тисячі людей виступили на підтримку зміни назви країни і членства у НАТО та ЄС

Тисячі жителів Македонії зібралися у столиці Скоп’є на підтримку ініціативи щодо зміни назви країни і членства в НАТО та Європейському Союзі.

Учасники демонстрації закликали голосувати «так» на референдумі 30 вересня, де стоятиме питання, чи хочуть македонці змінити назву своєї балканської країни на Північну Македонію, повідомляє Reuters.

Референдум відбудеться за угодою з сусідньою Грецією, щоб закінчити багаторічну суперечку щодо назви країни.

Суперечка походить з 1991 року, коли Македонія мирно відійшла від Югославії, оголосивши незалежність Республіки Македонія.

Греція заперечувала проти назви Македонії, заявивши, що вона передбачає територіальні претензії до одного з регіонів на півночі Греції.

Греція, член Євросоюзу та НАТО, посилається на суперечку, щоб ветувати заявку Македонії на приєднання до обох організацій.

Проєвропейський прем’єр-міністр Зоран Заєв звернувся до учасників маршу перед офісом ЄС у столиці Македонії, назвавши «історичну» угоду «справедливою».

«Це послання, що ми хочемо майбутнього, ми хочемо європейської Македонії! Наша відповідальність – забезпечити майбутнє нашим дітям та їхнім дітям», – сказав Заєв.

«Євросоюз та НАТО – це безпечний шлях, для нас немає альтернативи, це наш гід для кращого життя», – сказав він учасникам мітингу.

Заєв стикається з внутрішньою опозицією щодо зміни назви, переважно з боку націоналістів серед 2,1 мільйона людей країни.

Опозиційна партія VMRO-DPMNE провела власний мітинг 16 вересня у східному місті Стип за участю приблизно двох тисяч людей, щоб закликати відмовитися від зміни назви.

Лідер опозиції Християн Мікоски заявив на мітингу, що уряд «користується сильною волею македонського народу для досягнення європейських стандартів, справжнього процвітання, стабільності та безпеки, щоб просунути угоду, яка суперечить нашим державним та національним інтересам».

Питання на референдумі стоятиме так: «Чи підтримуєте ви членство країни в ЄС та НАТО шляхом прийняття угоди між Республікою Македонія та Республікою Греція?».

Опитування громадської думки показують підтримку голосування зі значною перевагою, але для цього необхідна участь у голосуванні понад 50% з 1,8 мільйона зареєстрованих виборців цієї балканської країни.

Західні лідери, включно з президентом США Дональдом Трампом, закликали македонців підтримати зміну назви країни.