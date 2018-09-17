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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

У Тихому океані проводять випробування системи очищення Великої сміттєвої плями

17 вересня, 2018 - 14:45
Фото: Twitter

У водах між Каліфорнією та Гаваями тривають випробування системи The Ocean Cleanup, що має прибрати Велику тихоокеанську сміттєву пляму.

Про це повідомляє Голос Америки.

За задумом 24-річного винахідника Бойтана Слата з Нідерландів, рукав із сіткою завдовжки у понад 600 метрів повинен зібрати понал 1,8 трильйонів часток сміття, які плавають в океані.

Щоб в пристрої не заплуталась риба, сітка не сягає глибоко, натомість, збиратиме сміття на поверхні води. Зібрані відходи доправлять на берег, де відсортують і перероблять.

Площу плями дослідники оцінюють від 700 тисяч до 15 мільйонів квадратних кілометрів, що перевершує площу України принаймні на 20%. Велику тихоокеанську сміттєву пляму видно з космоса.

Запустити проект The Ocean Cleanup наповну планують з жовтня.

 

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