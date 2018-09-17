У Вінниці Всеукраїнську літературну премію імені Михайла Коцюбинського отримали тернополянка та вінничан

У рамках літературно-мистецького свята «Славетний син Подільської землі», яке провели сьогодні у музею-садибі Михайла Коцюбинського з нагоди 154-ї річниці від дня його народження, відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської літературної премії ім. М. Коцюбинського. У номінації «Художня література» перемогу здобула збірка вибраної лірики тернополянки Ганни Осадко «Жити просто», а в номінації «Науково-популярна література» – збірка краєзнавчих матеріалів вінничанина Петра Скорука «Могилівчани». За словами голови Вінницької обласної організації Національної спілки письменник України, члена оргкомітету конкурсу Вадима Вітковського, вибирати переможців серед великої кількості номінантів було доволі важко.

«У першій номінації цього року змагалися 23 твори авторів з усієї України, а у другій – 20. Голосування проходило в два етапи. За результатами першого у номінації «Художня література» до фіналу потрпили: Світлана Блонська із збіркою лірики «Граніт», Вікторія Гранецька з верлібрами «Спротив речей» та Ганна Осадко з вибраною лірикою останніх років «Жити просто». У другій номінації «Науково-популярна література» переможцями тали Ольга Пуніна з книгою «Самітній Геній Олесь Ульяненко», Петро Скорук із збіркою краєзнавчих матеріалів «Могилівчани» та Олександр Філін з нарисами з історії Вінниці ХХ ст. «На срібних перетинах долі». Другий етап був складним, але лауреатів обрали достойних, гідних імені Михайла Коцюбинського. Сьогодні під час традиційного свята на честь Михайла Коцюбинського у Вінницькому літературно-меморіальному музеї письменника до дня його народження вони отримали свої заслужені нагороди».

Лауреати отримали дипломи та сертифікати на суму 15 тисяч гривень. Оргкомітет літературної премії ім. М. Коцюбинського планує з наступного року підвищити розмір грошової винагороди до 20 тисяч та ввести ще одну номінацію «Дитяча література».

Довідка. Всеукраїнську літературну премію ім. М. Коцюбинського було започатковано в 1992 році. За роки її існування було визначено понад 30 лауреатів з усієї України. Торік її отримали Сергія Татчина за книгу вибраної лірики «Пташка» та Наталка Доляк за роман «Загублений між війнами».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором