Українка перемогла на етапі Прем’єр-ліги карате у Берліні

Українка Анжеліка Терлюга тріумфувала на шостому етапі Прем’єр-ліги карате 1 (WКF) у Берліні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Всесвітньої федерації карате.

Каратистка з України перемогла естонку Лі Лірісман у фіналі жіночого куміте у категорії -55 кг.

Бій було завершено з рахунком 4:0.

"Для мене важливо почати процес олімпійської кваліфікації з перемоги. Я сподіваюся, що я отримаю всі медалі у найближчі два роки, щоб я змогла здійснити свою мрію про те, щоб потрапити на Олімпійські ігри 2020 року", - заявила українка.