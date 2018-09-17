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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Українка перемогла на етапі Прем’єр-ліги карате у Берліні

17 вересня, 2018 - 11:36
Фото: UKF

Українка Анжеліка Терлюга тріумфувала на шостому етапі Прем’єр-ліги карате 1 (WКF) у Берліні.

Про це УНН  повідомляє з посиланням на дані Всесвітньої федерації карате.

Каратистка з України перемогла естонку Лі Лірісман у фіналі жіночого куміте у категорії -55 кг.

Бій було завершено з рахунком 4:0.

"Для мене важливо почати процес олімпійської кваліфікації з перемоги. Я сподіваюся, що я отримаю всі медалі у найближчі два роки, щоб я змогла здійснити свою мрію про те, щоб потрапити на Олімпійські ігри 2020 року", - заявила українка.

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