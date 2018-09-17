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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Українка Шемякіна здобула "золото" міжнародного турніру з фехтування в Братиславі

17 вересня, 2018 - 12:15
Фото iSport.ua

Олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна стала переможницею міжнародного турніру-сателіта з фехтування на шпагах в словацькій Братиславі. Українка здобула 4 перемоги з 6 в груповому раунді і стартувала в турі прямого вибування під 33-м номером. Про це повідомляє XSPORT.

У півфінальному поєдинку Яна Шемякіна здобула впевнену перемогу над співвітчизницею 17-річною Катериною Чорній з рахунком 15:5, а у вирішальному бою змагального дня здолала іншу українку - 21-річну Інну Бровко. Український фінал завершився на користь Шемякіної з мінімальною перевагою - 15:14.

Зазначимо, що цей міжнародний турнір став першим для Шемякіної з часів Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Після виступу в Бразилії, де українська шпажистка стала 13-ю в особистому заліку і 8-ю в командному, Шемякіна взяла дворічну паузу. У серпні 2017 року 32-річна українська спортсменка стала мамою дочок-двійнят, а вже в лютому 2018 року повернулася до тренувального процесу і роботі зі зброєю.

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