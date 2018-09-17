Уряд хоче сформувати на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у грудні "чітку логістику інтеграції"

Проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС заплановане на грудень поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками телефонної розмови із верховним представником ЄС у закордонних справах Федерікою Могеріні.

"Провів телефонну розмову з Федерікою Могеріні. Детально обговорили нинішню співпрацю, а також підготовку та змістовне наповнення засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Плануємо провести його в грудні", - написав Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, сторони домовилися, що під час цього засідання "сформуємо чітку логістику нашої інтеграції з ЄС. Зокрема, з таких напрямів, як юстиція, цифровий ринок, енергетика та митні питання".

"Наша мета – інтеграція з Європейським Союзом. Тому й ведемо постійний та інтенсивний діалог з Єврокомісією", - резюмував Гройсман.