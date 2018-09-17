В Естонії почались найбільші в історії країни військові навчання

В Естонії у Мінній гавані в Таллінні в неділю почалися найбільші в історії країни військово-морські навчання Mere-siil 2018 (Морський їжак 2018).

Як повідомили в прес-службі головного штабу Сил оборони, під час навчання буде відпрацьовуватися діяльність керівних структур ВМС і відбудеться підготовка резервістів, передає Інтерфакс-Україна.

"Таких навчальних зборів у військово-морському флоті ще не проводили за останні 25 років. Збори почалися з формування частин, потім готуватимуть строковиків за спеціальностями", - розповів командувач ВМС морський капітан Юрі Саска (Juri Saska).

У маневрах, які відбуватимуться до 27 вересня, візьмуть участь близько 200 резервістів, кадрових військовослужбовців, строковиків і представників воєнізованої добровольчої організації "Кайтселііт". До маневрів також залучені представники департаменту поліції і прикордонної охорони, водного департаменту і державної канцелярії.

Велика частина навчань пройде в Мінній гавані.

Резервісти будуть відпрацьовувати дії зі зброєю, надання першої медичної допомоги, комп'ютерну справу, охорону порту, розмінування, принципи управління підрозділами.

Раніше навчання проводили окремо за морськими спеціальностями: для морських саперів, зв'язківців, берегових підрозділів, командирів підрозділів резервістів.