В Україні розробили перший низькопідлоговий трамвай

Українська компанія "Татра-Юг" має намір приступити до випуску повністю низькопольних трамваїв. Нову модель виробник планує презентувати на виставці InnoTrans 2018, яка пройде у вересні в Берліні.

Про це повідомляє Центр Транспортных Стратегій.

Тим часом, компанія вже показала ескіз, на якому видно, як будуть виглядати її нові трамваї моделі К-1Т206.

"Розроблений трамвай має модульну конструкцію, а також має 100% рівень низької підлоги. Довжина вагона може бути продовжена шляхом додавання секцій (до 5 секцій в загальному). Трамвай втілює в собі сучасний дизайн і передові технології", - прокоментували в "Татра-Юг ".