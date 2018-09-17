Вартість кілометра дороги для потяга Hyperloop досягатиме $11 млн, - Омелян

В Україні у 2019 році з'явиться тестова ділянка супершвидкісного вакуумного потяга Hyperloop, а відкриття реальної експлуатаційної ділянки має відбутися через 5 років. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "ЕП".

"Ми сподівалися, що тестова ділянка з'явиться набагато раніше - наступного року. Це наш внутрішній дедлайн. Щодо появи реальної ділянки, то 5 років - це реальний термін для створення коридору між Балтикою і Чорним морем", - сказав міністр.

Вартість кілометра такої дороги досягатиме 11 млн дол., а гіпотетична вартість лінії Київ - Одеса складе близько 5,5 млрд дол.

"Деякі розрахунки є, і вони зроблені нашим партнером - Українським інститутом майбутнього. Попередні розрахунки показали, скільки коштує один кілометр, скільки гіпотетично буде коштувати лінія Київ - Одеса. Близько 5,5 млрд дол. - це вартість лінії, один кілометр буде коштувати 11 млн дол." - зазначив міністр.

За словами Омеляна, наукову оцінку проекту буде здійснено вже до кінця року.

"В Україні ми завершуємо наукову оцінку. Плануємо це зробити до кінця цього року. Поки що ми з обережністю можемо сказати, що наукова оцінка буде позитивною. Подробиць ми ще не знаємо, ми очікуємо про них дізнатися. На основі документації, яку ми вивчили, можна стверджувати, що технологія Hyperloop має перспективу, в тому числі для України", - зазначив міністр.

До того ж швидкість запуску проекту залежить від пошуку джерел фінансування. При цьому Омелян зазначив, що проект точно не фінансуватиметься з боку держави.

Водночас міністр планує, що проект зможе окупитися через 12 років.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України і компанія Нyperloop Transportation Technologies 14 червня підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Зазначалося, що сторони домовилися об'єднати зусилля: спільно розробляти технологію та спільно шукати інвесторів для цього проекту.

Hyperloop - це проект вакуумного потяга, запропонований у 2012-2013 роках Ілоном Маском. Зараз проект не реалізовано. Найбільшу активність у його втіленні проявляють компанії Virgin Hyperloop One і HTT. Швидкість капсули Hyperloop може перевищувати 600 км/год.