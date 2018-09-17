Вбивство журналіста у Словаччині: Слідство заявило про наявність свідка

У понеділок, 17 вересня, влада Словаччини визначила можливого свідка у справі вбивства словацького журналіста Яна Кучака. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що прокурор, який здійснював нагляд у справі, заявив, що ця людина (свідок) "могла бути присутньою на місці злочину або неподалік від місця злочину в той час, коли було скоєно вбивство, і може мати інформацію про злочин".

За інформацією видання, можливий свідок - чоловік з бородою і темними волоссям у віці близько 30 років. Також зазначається, що влада Словаччини скоротила кількість можливих мотивів вбивства до двох.

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач Яна Кучака було убито разом зі своєю дівчиною Монікою Кусніровою у власному будинку у селищі Велка Мача під містом Трнава. Правоохоронці припускають, що вбивство сталося в період з 22 по 25 лютого. Мотивом злочину могла бути професійна діяльність журналіста, зокрема його розслідування діяльності італійської мафії на сході країни.

15 квітня, більше 30 тисяч словаків вийшли на антиурядовий протест у Братиславі через вбивство журналіста Яна Кучака. В результаті протестів уряд Словаччини пішов у відставку.