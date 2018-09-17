ЄС розробляє новий проект угоди з Британією щодо ірландського кордону

Головний парламентер Брюсселя в діалозі з Лондоном Мішель Барньє розробляє новий проект угоди між ЄС і Великою Британією щодо вирішення проблеми ірландської кордону з метою безперешкодного проходження товарів між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Про це пише газета Тhe Тimes.

Пропозиція Барньє, за даними видання, включає пункт "про використання технологій, зокрема, штрих-кодів на контейнерах з товарами з метою зниження числа митних перевірок". Нові пропозиції будуть надані урядам країн співтовариства 3 жовтня.

"Переглянутий проект протоколу по Північній Ірландії" передбачає, що контроль і перевірки будуть проводитися таким чином, що "не створять загрози єдиного ринку ЄС", наводить газета слова представника Барньє.

"Здебільшого ці перевірки не будуть проводитися на кордоні", - уточнив представник.

Нагадаємо, раніше Мей вимагала від ЄС нової угоди щодо кордону Північної Ірландії. Мей заявила, що жорсткий кордон між Північною Ірландією та Республікою Ірландія після виходу Британії з блоку "майже немислимий", але відхилила нинішній план ЄС як "непрацездатний".

У свою чергу ЄС стримано відреагував на новий план по Brexit представлений прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Основний переговірник від ЄС щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу Мішель Барньє відкинув ключові пропозиції Лондона з питань торгівлі. ЄС хоче, щоб Північній Ірландії вдалося уникнути повторних прикордонних перевірок.

При цьому Барньє дав зрозуміти, що британська пропозиція зі збору мит для ЄС не змогла переконати вже скептично налаштованих європейців.