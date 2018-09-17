Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мiй народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Європейський центробанк презентував нові банкноти номіналом 100 та 200 євро

17 вересня, 2018 - 19:09
Фото Reuters

Європейський центральний банк у понеділок представив нові банкноти номіналом 100 та 200 євро. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Finanzen.

Презентацію купюр, які надійдуть в обіг у травні нступного року, у Франкфурті провів член правління Європейського центробанку Ів Мерш.

Купюри з серії "Європа" оснащені додатковими рівнями захисту від підробок. Такий захист вже мають банкноти номіналом від 5 до 50 євро.

При друку купюр використовується спеціальна голограма зі знаком €. Також на них будуть зображення міфологічної Європи і архітектурні елементи.

Змінився і розмір купюр – тепер вони будуть мати ті ж параметри, що й купюри номіналом 50 євро.

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