Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мiй народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

З наступного року грошове забезпечення українського солдата має складати не менше 10 тисяч гривень, - Порошенко

17 вересня, 2018 - 21:21
Фото з архіву "Дня"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що фінансування Збройних сил країни збільшено майже втричі, а з 1 січня 2019 року український солдат повинен буде отримувати не менше 10 тис. грн, повідомляє прес-служба глави української держави.

Петро Порошенко нагадав, що вже були представлені нові показники проекту державного бюджету України на 2019 рік, які розглядалися на засіданні Ради національної безпеки і оборони. За результатами засідання РНБО були зроблені необхідні доручення уряду.

"Я підписав свою вимогу, що у нас на сьогоднішній день рівень оплати праці, рівень грошового забезпечення українського вояка повинен бути вище середньої заробітної плати в промисловості. Та за моїм наполяганням у Збройних силах України солдат повинен з 1 січня одержувати не менше 10 тис. грн", - розповів голова держави.

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