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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

За день бойовики 5 разів обстріляли позиції наших військ

17 вересня, 2018 - 20:14

Бойовики у понеділок 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував”, - йдеться в повідомленні.

Так, протягом дня українські позиції були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Кримське, Водяне та Лебединське.

“У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл”, - зазначили в штабі.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Також у штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Джерело: День

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