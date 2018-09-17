За добу бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі упродовж минулої доби, 16 вересня, російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Світлодарськ, Новолуганське, Опитне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Новогригорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 120-калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Новолуганське, а міномети 82-го калібру застосував по захисниках Лебединського на Маріупольському напрямку.

Також по позиціях оборонців Новогригорівки окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, зазначили у штабі.

Від початку доби бойовики із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 1 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового. Втрат серед українських захисників немає.