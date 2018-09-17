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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Захист зовнішніх кордонів ЄС стане основною темою неформального саміту у Зальцбурзі

17 вересня, 2018 - 14:20
Фото: Reuters

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та її австрійський колега Себастіан Курц виступили за покращення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Про це вони заявили у неділю, 16 вересня, на зустрічі у Берліні, яка відбулася в рамках підготовки до неформального саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня у Зальцбурзі, передає DW.

Лідери обох країн підтримують плани Єврокомісії щодо посилення Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу (Frontex) - кількість його співробітників планується збільшити до 10 тисяч до кінця 2020 року. Курц також відзначив, що Frontex мають посилити не лише щодо кількості персоналу, але і відносно розширення мандату. Зокрема, щоб агентство могло співпрацювати із країнами транзиту біженців і намагалося не допускати, щоб човни із нелегальними мігрантами виходили у море, аби "не ставити під загрозу життя багатьох людей і не дозволяти контрабандистам заробляти дедалі більше грошей", відзначив австрійський канцлер.

Окрім того, Меркель і Курц наголосили на важливості посилення співпраці з Африкою заради подолання причин, що призводять до нелегальної міграції. "Звичайно, ми повинні зосередитися на Африці, на країнах походження (мігрантів. - Ред.)", - сказала Меркель, цитує агенція AFP.

Кілька днів тому голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступив за більш ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС. Він відзначив, що Frontex мусить мати власні кораблі, літаки та автотранспорт, а також має допомагати членам ЄС у швидкій депортації нелегальних мігрантів, які не мають права на отримання притулку. Крім того, він заявив, що країни ЄС мають бути більш солідарними щодо міграційної політики.  

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