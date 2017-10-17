7 мирних жителів поранені внаслідок ударів ВПС режиму Асада по провінції Хомс

У результаті ударів ВПС режиму Башара Асада по району Телбісе сирійської провінції Хомс, що входить у зону деескалації, поранення отримали сім мирних жителів. Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Як повідомив агентству прес-секретар загонів цивільної оборони в районі Телбісе («Білі каски») Діа Хадад, авіація режиму завдала чотири удари по району Телбісе», - йдеться в повідомленні.

За його словами, в результаті бомбардування поранення отримали сім осіб, стан одного з них оцінюється як важкий. Постраждалих доставили в польовий госпіталь. Крім того, пошкоджено дуже багато будинків, зазначив Хадад.

Як зазначається, район Телбісе, розташований за 13 кілометрів на північ від Хомса, вже п'ять років знаходиться у блокаді сил режиму Асада.

У рамках астанінського процесу 4 жовтня між силами режиму й опозицією було досягнуто домовленості про припинення вогню у зазначеному регіоні Сирії.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган заявив про спецоперацію на півночі Сирії.