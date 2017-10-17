Через напади талібів в Афганістані загинуло більше 70 осіб

Під час серії нападів в провінціях Газні і Пактія (Афганістан) загинула щонайменше 71 людина, повідомила місцева влада.

Як передає AP, 17 жовтня бойовики руху Талібан атакували кілька установ силових структур країни.

Офіційний представник МВС Афганістану Мурад Алі Мурад повідомив, що напади стали "найбільшим терактом в цьому році".

За його словами, під час атаки талібів на центр підготовки співробітників поліції в місті Гардез в провінції Пактія загинула 41 людина - 21 поліцейський і 20 цивільних. Серед загиблих - шеф поліції провінції.

У результаті нападу в районі Андар в провінції Газні загинули 25 поліцейських, а також п'ять мирних жителів. Щонайменше 15 осіб отримали поранення, в тому числі десятеро поліцейських.