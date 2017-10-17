Фотоальбом "Ужгород" видали до Дня міста

Це збірка світлин професіоналів та аматорів, які подавали свої роботи на спеціально створену сторінку у Фейсбуку «Фотоальбом Ужгород. Збираємо фото разом!».

Минулого тижня фотоальбом офіційно презентували публіці, а одні з перших його примірників подарували фотографам, світлини яких увійшли до збірки. У міській раді переконані, що видання дуже потрібне, адже останній подібний збірник світлин друкували близько десяти років тому. За цей час Ужгород неабияк змінився, місто динамічно розвивається, перевтілюються його вулиці, реставрують будівлі.

Обрати кращі світлини та сформувати видання представники міської влади попросили знаних у місті людей: фотографа Сергія Денисенка, керівника мистецького центру «Кубло» Тетяну Смрігу та дизайнера Артура Рущака.

«Ми відбирали фото за декількома критеріями, серед яких: технічна якість фото, художня якість, атмосферність, відповідність задачі. Складний переклад робили фахівці Лінгвістичного центру "ЛІК"», – зазначила Дню Тетяна Смріга.

Збірка зібрала світлини багатьох відомих об’єктів, а також подієві фото з різних заходів. Перший тираж видання планують дарувати представникам офіційних делегацій. Усі причетні до створення альбому сподіваються, що вже незабаром світлини Ужгорода розглядатимуть у різних куточках світу.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород

Фото надано Ужгородською міською радою