Глава розвідки Британії попередив про зростаючу загрозу тероризму

Глава британської контррозвідки Ендрю Паркер попередив про значну загрозу тероризму з боку ісламістських бойовиків, передає Reuters.

Після чотирьох терактів в Британії в 2017 році, в результаті яких загинули 36 осіб, загроза нових нападів знаходиться на найвищому рівні за останні 34 роки роботи британських спецслужб.

За словами Паркера, терористи можуть використовувати весь арсенал можливих атак - від грубих і спонтанних нападів до ретельно продуманих масових вбивств.

"Загроза більш різнорідна, ніж я коли-небудь думав: організація терактів тут, у Великій Британії, планування з-за кордону і в Мережі, складна організація, грубі атаки, тривале планування, а також спонтанні напади", - сказав глава британської контррозвідки.

Він додав, що за останні чотири роки було попереджено 20 нападів, в тому числі сім за останні сім місяців. Всі вони були пов'язані з ісламістським екстремізмом.