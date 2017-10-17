Гран-прі рівненського фотовернісажу поїде у Південну Корею

300 фотохудожників із різних куточків світу, більше 4 тисяч світлин і понад 100 нагород. У Рівному відкрили «Фотовернісаж на Покрову». За 12 років існування проект став брендом міста і наймасштабнішою фотоподією в Україні. Серед авторів, які надсилали роботи на конкурс, були представники з кожного континенту. Свого часу дійство відзначили і в Книзі рекордів України.

Цьогоріч «Фотовернісаж на Покрову» зібрав постійних учасників, а також відкрив нові імена. Так, гран-прі конкурсу – статуетку «Птах, що летить» - присудили автору з Південної Кореї. Її володарем стане Pyo Sок. Він надіслав свою роботу вперше. Світлина-переможець має назву «Тінь спокутування». Це портрет старшої жінки, на хустину якої впала тінь хреста.

«У нашому журі представлена Італія, Чехія та Україна. Спочатку ми обираємо найкращі роботи з тих, що надійшли на конкурс, а потім визначаємо світлину-претендента на гран-прі. При цьому імена авторів зашифровані. Цього разу вибір був одноголосний. Очевидно, вразила незвичність світлини і її символізм. Такі роботи зазвичай роблять чорно-білими. А тут вона в кольорі, все яскраво. Хустина жінки – червона, тінь хреста - темна. Можливо, вона символізує складну долю. Автор із Південної Кореї на відкриття «Фотовернісажу» не приїхав, тому ми надішлемо йому нагороду. Крім того, хочу з ним зв’язатися і поспілкуватися, бо мені самому цікаво, за яких обставин зроблено цей знімок, - розповідає автор ідеї та організатор дійства Олександр Харват. - «Фотовернісажу на Покрову» вже аж 12 років. Іноді не віриться, що цьому проекту віддано стільки часу. Коли це все тільки починалося, то серед учасників було 3-4 країни. А тепер за всю історію існування «Фотовернісажу» на ньому були представлені роботи авторів із 90 країн світу. Мені приємно, що цьогоріч до нас вперше приїхали фотохудожники, які беруть участь у конкурсі з початку його існування. Для них влаштували пленер. Крім того, фотографи проводили презентації і майстер-класи. Було дуже цікаво. Все-таки мистецтво об’єднує».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне