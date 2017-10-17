Група нардепів блокує засідання Погоджувальної ради

Група народних депутатів на чолі з Сергієм Лещенком, Мустафою Найємом і представниками "Самопомочі" блокує засідання Погоджувальної ради, вимагаючи розгляду законопроектів про зняття депутатської недоторканності, зміни виборчої системи та про Антикорупційний суд, передає Укрінформ.

Депутати стоять за спинами членів президії і скандують "Виходьте до людей!".

Засідання залишили представники Радикальної партії Олега Ляшка та Опоблоку.

Голова ВР Андрій Парубій призупинив засідання Погоджувальної ради у зв'язку з неможливістю його проведення і оголосив, що продовження має відбутися о 12:00.

Раніше на засіданні Погоджувальної ради виникла суперечка між головою парламенту Андрієм Парубієм та депутатами щодо порядку розгляду в сесійній залі законопроектів, на розгляді яких наполягають мітингувальники.

Під час обговорення порядку денного парламенту на вівторок голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко передала право виступу депутатам, які відстоюють політичні вимоги мітингувальників під Радою. Зокрема Мустафа Найєм закликав спікера розглянути у вівторок та зранку у середу законопроекти щодо скасування недоторканності, створення Антикорупційного суду та законопроекти щодо введення пропорційної виборчої системи з відкритими списками.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій відповів на три ключові вимоги мітингувальників - про зняття депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчі системи.