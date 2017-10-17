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Іван Драч, український поет, перекладач, сценарист, політичний і громадський діяч

ІД погрожує терактами на ЧС-2018 в Росії

17 жовтня, 2017 - 16:09
Постер із сайту Daily Mail

На Чемпіонаті світу з футболу в 2018 році в Росії може відбутись серія атак зі сторони  "Ісламської держави". З такого роду погрозами виступили представники терористичної організації,  повідомляє Daily Mail.

Бойовики "ІД" опублікували постер із зображенням джихатиста з автоматом і бомбою на тлі футбольного стадіону і логотипу ЧС-2018, передає канал новин "24".

Крім того, минулого тижня терористи опублікували ще один постер з простреленими зображеннями президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомляється, що постер супроводжувався уривком з Корану, який має спонукати джихадистів "використовувати кожну можливість для терактів в США і РФ".

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