"Інтерсіті+" тимчасово не курсуватиме до Перемишля, - Укрзалізниця

Укрзалізниця тимчасово змінює рух "Інтерсіті+", що курсує за маршрутом Київ – Перемишль. На такий крок відомство йде у зв’язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Таким чином із 16 по 27 жовтня "Інтерсіті+" до Перемишля курсуватимуть лише до станцій "Медика" у Польщі та "Львів" в Україні.

Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку на автобуси до Перемишля та в зворотному напрямку.

"Поїзд прибуватиме на станцію Медика об 11:37, а в зворотному напрямку до Києва відправлятиметься зі станції Медика о 16:22", – повідомили у прес-службі.