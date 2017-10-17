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"Інтерсіті+" тимчасово не курсуватиме до Перемишля, - Укрзалізниця

17 жовтня, 2017 - 12:10
Фото з архіву "Дня", ілюстративне

Укрзалізниця тимчасово змінює рух "Інтерсіті+", що курсує за маршрутом Київ – Перемишль. На такий крок відомство йде у зв’язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Таким чином із 16 по 27 жовтня "Інтерсіті+" до Перемишля курсуватимуть лише до станцій "Медика" у Польщі та "Львів" в Україні.

Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку на автобуси до Перемишля та в зворотному напрямку.

"Поїзд прибуватиме на станцію Медика об 11:37, а в зворотному напрямку до Києва відправлятиметься зі станції Медика о 16:22", – повідомили у прес-службі.

Джерело: День
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