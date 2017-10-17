Інженери NASA випробували новий іонний двигун

Фахівці NASA випробували іонний двигун X-3. Пристрій досягнув максимальних на даний момент потужності, тяги і робочого струму.

Вчені вважають, що така технологія одного разу буде використовуватися для доставки людей на Марс, повідомляє Futurism.

Двигун X-3 відноситься до так званого типу прискорювачів Холла. Така установка створює спрямований потік іонів для приведення в рух космічного апарат. Генеруєма всередині спеціальної камери плазма, яка викидається за межі корабля. За словами NASA, це дозволить надати космічному кораблю більший рівень прискорення в порівнянні з більш традиційними ракетними двигунами.

Крім того, для досягнення високих швидкостей витрачається набагато менше палива, ніж у хімічних двигунів. Однак тяга зазвичай виникає маленька, тому іонні космічні апарати довго розганяються, крім того, вони поки не здатні подолати гравітаційне тяжіння Землі.

Однак, в перспективі один подібний двигун може розганяти космічний апарат до швидкості 40 кілометрів на секунду. Вже зараз вченим вдалося досягти потужності понад 100 кіловат, тоді як у інших іонних двигунів на ефекті Холла цей показник становить 4,5 кіловата.

Модель X-3 чекають подальші експерименти, в рамках яких він пропрацює без перерви 100 годин. Інженери також ведуть розробку системи екранування, яка захистить стінки прискорювача від впливу розжареної плазми, що дозволить двигуну працювати набагато довше.