Тіні наших незабутих, незабутніх українських предків мають знайти спокій, навіки оселившись у пам'яті народу.
Іван Драч, український поет, перекладач, сценарист, політичний і громадський діяч

Інженери NASA випробували новий іонний двигун

17 жовтня, 2017 - 11:30
Фото: NASA

Фахівці NASA випробували іонний двигун X-3. Пристрій досягнув максимальних на даний момент потужності, тяги і робочого струму.

Вчені вважають, що така технологія одного разу буде використовуватися для доставки людей на Марс, повідомляє Futurism.

Двигун X-3 відноситься до так званого типу прискорювачів Холла. Така установка створює спрямований потік іонів для приведення в рух космічного апарат. Генеруєма всередині спеціальної камери плазма, яка викидається за межі корабля. За словами NASA, це дозволить надати космічному кораблю більший рівень прискорення в порівнянні з більш традиційними ракетними двигунами.

Крім того, для досягнення високих швидкостей витрачається набагато менше палива, ніж у хімічних двигунів. Однак тяга зазвичай виникає маленька, тому іонні космічні апарати довго розганяються, крім того, вони поки не здатні подолати гравітаційне тяжіння Землі.

Однак, в перспективі один подібний двигун може розганяти космічний апарат до швидкості 40 кілометрів на секунду. Вже зараз вченим вдалося досягти потужності понад 100 кіловат, тоді як у інших іонних двигунів на ефекті Холла цей показник становить 4,5 кіловата.

Модель X-3 чекають подальші експерименти, в рамках яких він пропрацює без перерви 100 годин. Інженери також ведуть розробку системи екранування, яка захистить стінки прискорювача від впливу розжареної плазми, що дозволить двигуну працювати набагато довше.

Новини партнерів
Loading...