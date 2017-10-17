Іспанський суд розпорядився арештувати лідерів двох найбільших каталонських організацій

Через підозри у підбурюванні до заколоту, Високий суд Мадрида доручив арештувати лідерів двох найбільших каталонських організацій, повідомляє видання Reuters.

Таким чином очільник Національної асамблеї Каталонії (ANC) Жорді Санчез та голова громадянської організації Omnium Жорді Куішар будуть під вартою на час розслідування цієї справи. Чоловіки також не зможуть вийти на волю під заставу.

Прокурори вважають, що затримані зіграли ключову роль в організації протестів, присвячених незалежності регіону.