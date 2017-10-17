Кількість жертв масштабних пожеж у Іспанії та Португалії зросла до 39

Щонайменше 36 людей загинули в пожежі, що вирує навколо сільськогосподарських угідь та у лісах Португалії. Ще троє людей загинули у сусідній Іспанії, повідомляє видання Reuters.

Пожежники боролися з 50 осередками пожеж в Португалії та аналогічною кількістю у Іспанії. Уряд Португалії попросив міжнародної допомоги та оголосив надзвичайний стан на території півночі річки Тежу.

Вогонь, розкиданий по Іверській сільській місцевості, зачіпає місцевість, висушену активним літом. Погіршує ситуацію вітер після екс-урагану Офеліа.

Нагадаємо, ураган "Офелія" досяг Ірландії.