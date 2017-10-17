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Іван Драч, український поет, перекладач, сценарист, політичний і громадський діяч

Кількість жертв масштабних пожеж у Іспанії та Португалії зросла до 39

17 жовтня, 2017 - 09:59

Щонайменше 36 людей загинули в пожежі, що вирує навколо сільськогосподарських угідь та у лісах Португалії. Ще троє людей загинули у сусідній Іспанії, повідомляє видання Reuters.

Пожежники боролися з 50 осередками пожеж в Португалії та аналогічною кількістю у Іспанії. Уряд Португалії попросив міжнародної допомоги та оголосив надзвичайний стан на території півночі річки Тежу.

Вогонь, розкиданий по Іверській сільській місцевості, зачіпає місцевість, висушену активним літом. Погіршує ситуацію вітер після екс-урагану Офеліа.

Нагадаємо, ураган "Офелія" досяг Ірландії.

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