Кожні дві години в Україні помирає 3 людини через поганий стан довкілля, - Мінекології

Всесвітній економічний форум відводить Україні 77-ме місце зі 144 країн, оцінених під час складання Індексу глобальної конкурентоспроможності. Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, йдеться на сайті Мінекології.

"Лише через високий рівень забруднення атмосферного повітря Україна може втрачати до 15% врожаю. Але мене вражають інші цифри. За даними ВООЗ, кожних дві години в Україні помирають 3 людини через поганий стан довкілля", - сказав Остап Семерак, зазначивши, що питання охорони довкілля до цього часу в Україні не є пріоритетними.

Крім того, Всесвітній економічний форум відводить Україні 77-ме місце зі 144 країн, оцінених під час складання Індексу глобальної конкурентоспроможності, через корупцію, нестале використання природних ресурсів.

Так, економіка України у результаті впливу цих негативних факторів може втрачати до 11 відсотків ВВП.

Нагадаємо, в Україні забруднено 20 % земель.