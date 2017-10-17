Київське вище професійне училище будівництва і дизайну відсвяткувало своє 70-річчя

Сьогодні, 17 жовтня 2017 року, Київське вище професійне училище будівництва і дизайну святкує 70-річчя з дня заснування.

Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти на своїй сторінці у Facebook.

«Училище сьогодні святкує 70-річчя з дня заснування. За час своєї діяльності було випущено тисячі робочих рук. Сьогодні училище оснащене новітньою технікою та надає найкращі знання своїм учням», - йдеться у повідомленні.

Президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, народний депутат Артем Вітко на урочистому заході з нагоди 70-річчя навчального закладу подякував викладацькому складу училища за плідну роботу у галузі професійно-технічної освіти.

«Дякую вам за вашу працю! Завжди пам’ятайте, що в парламенті у вас завжди є захист. І ми будемо максимально добиватись того, щоб наші навчальні заклади професійно-технічної освіти перевели як і раніше на державне фінансування», - заявив Вітко.