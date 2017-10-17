Мей та Юнкер домовилися прискорити досягнення угоди щодо Brexit

Європейському Союзу та Великобританії слід активізувати зусилля, спрямовані на досягнення угоди щодо умов виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit.

На цьому в понеділок, 16 жовтня, наголосили у спільній заяві прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей та голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Заява пролунала після зустрічі Мей та Юнкера, що відбулась у Брюсселі, передає DW.

Як Мей, так і Юнкер обговорили поточний стан справ між Лондоном та Брюсселем. Крім того, вони визнали, що зусилля на досягнення компромісу щодо тексту майбутньої угоди "мають бути пришвидшенні наступними місяцями".

Як відомо, минулого тижня у Брюсселі заявляли, що переговори з Лондоном щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу зайшли в "глухий кут". Причиною цього в Єврокомісії називали те, що британський уряд під час п'ятого етапу переговорів щодо Brexit не зміг прояснити ситуацію навколо своєї позиції стосовно фінансових зобов'язань перед Євросоюзом. У Великобританії останніми тижнями не виключали того, що Brexit може відбутися за відсутності чітких домовленостей із ЄС.

Нагадаємо, у Великій Британії потужна міжпартійна група депутатів складає план, який не дозволив би прем'єр-міністру Терезі Мей допустити вихід країни зі складу Євросоюзу без досягнення угоди в 2019 році.