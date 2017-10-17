Microsoft створила для своїх співробітників робочий простір на деревах

У своєму кампусі в Редмонді Microsoft спорудила робочий простір у вигляді будоночків на деревах. Відеоролик виклали на офіційному каналі Microsoft в YouTube.

Будинки оснащені Wi-Fi, кріслами-гойдалками, барбекю і камінами. Альтернативний робочий простір компанія створила на прохання співробітників.

Microsoft вже представила дві споруди, і ще одне крите приміщення для проведення конференцій і зустрічей буде готове до кінця року. Будиночки побудовані таким чином, щоб не заважати росту дерев, а їх "строк придатності" компанія оцінює близько у 20 років. Представники компанії сказали, що у нового кампусу буде "своя тривалість життя, як і у будь-якого живої істоти", передає Еспресо.

Мережа Wi-Fi покриває територію будівель і прилеглу територію, а всі дерев'яні меблі захищені від дощу і негоди. В одному з будинків є кафетерій з відкритим майданчиком для барбекю.

На прилеглій території розставлені нержавіючі крісла-гойдалки, встановлений вуличний газовий камін і спеціальний навіс, крізь який в сонячну погоду просвічує логотип компанії.