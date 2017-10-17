МВФ ще не визначився з датою візиту місії до України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ще не визначився з датою прибуття місії в Україну в рамках четвертого перегляду програми EFF, повідомив перший заступник керуючого директора Фонду Девід Ліптон.

"Ми не обговорювали дату прибуття місії (з українською делегацією - ІФ). Швидше, ми були зосереджені на обговоренні подальших кроків, необхідних для того, щоб Україна могла просунутися вперед у виконанні програми", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, на днях у Вашингтоні після зустрічей з керівництвом МВФ міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що на нинішньому етапі переговорів із МВФ Україна може очікувати на отримання чергового траншу до кінця цього року.