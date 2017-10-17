На Мальті можуть відкрити хаб з обслуговування українських літаків"Антонов"

Мальтійська делегація розглядає варіант відкриття хабу "Антонова" на Мальті. Це один із результатів переговорів представників української та мальтійської влади у Києві, передає Інтерфакс.

"Дуже важливим є діалог про створення на Мальті логістичного центру Антонова. Ми дійшли висновку, що найбільш оптимальним центром, де може бути створено антоновський хаб щодо забезпечення запасними частинами, сервісного обслуговування, може бути саме на Мальті, де українським підприємствам буде надано надзвичайно сприятливий режим роботи", - сказав П.Порошенко у вівторок у Києві під час зустрічі з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прека.

Президент Мальти підкреслила, що її країна "готова розглядати створення хабів у середземноморському регіоні".