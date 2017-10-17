На Мальті підірвали авто журналістки, яка займалась розслідуванням про панамські офшори

На Мальті підірвали автомобіль журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була автором розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. В результаті вибуху загинула журналістка, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Мальти.

За даними правоохоронців, машину з журналісткою підірвали під час руху поблизу містечка Біднія на півночі Мальти. В машину була закладена потужна вибухівка, заявили в поліції.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат засудив вбивство журналістки, назвавши його "варварським нападом на свободу преси".

"Всі знають, що Каруана Галіція була суворим критиком політиків, а також мене особисто, але цей варварський вчинок не можна виправдати", – сказав Мускат.

За даними місцевих ЗМІ, 15 днів тому Каруана Галіція повідомила в поліцію, що їй погрожують вбивством. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство журналістки.

Скандал навколо "панамського досьє" розгорівся після того, як на початку квітня 2016 німецька Sueddeutsche Zeitung опублікувала документи панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, у яких вказувалося на широке використання в світі офшорних схем для ухилення від податків. Скандал отримав максимальний розголос - документи були опубліковані також багатьма ЗМІ, які співпрацюють з Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ).

У свою чергу, у документах містяться дані про причетність ряду відомих світових діячів до ухилення від податків, відмивання грошей та інших махінацій. Зокрема, в цьому списку фігурують родичі або близькі люди голови КНР, президента України, президента Азербайджану, королів Марокко і Саудівської Аравії, прем'єр-міністра Великої Британії. На основі цієї публікації Генпрокуратура Панами почала розслідування.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко разом із президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Преки візьмуть участь в українсько-мальтійському бізнес-форумі в Києві.