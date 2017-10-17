Нацгвардія України отримала статус повноправного члена Асоціації сил жандармерії та поліції FIEP

Національна гвардія України отримала статус повноправного члена Асоціації сил жандармерії та поліції країн Європи та Середземномор'я (FIEP). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії.

"На саміті директорів і командувачів Асоціації сил жандармерії та поліції країн Європи та Середземного моря у статусі військової установи (FIEP) 16 жовтня у місті Амман (Йорданія) прийнято рішення про надання Національній гвардії статусу повноправного члена Асоціації", - йдеться в повідомленні.

Рішення прийнято одноголосно.

За словами заступника командувача Нацгвардії генерал-лейтенанта Миколи Балана, надання статусу повноправного члена є визнанням Нацгвардії рівній правоохоронною структурою серед аналогічних структур не лише Європи, але і всього світу.

"Сьогодні досягнута одна з найважливіших стратегічних цілей, що стоять перед Національною гвардією України з моменту її створення... Отримання Національною гвардією України статусу повноправного члена Асоціації FIEP є результатом наполегливої роботи на шляху реформування в рамках Євроатлантичного курсу держави. Ця подія є потужним імпульсом і чітким сигналом до продовження реформ у Національній гвардії України, адаптації національного законодавства України до демократичних норм і стандартів провідних країн світу", - зазначив Балан після результатів голосування.

На думку заступника командувача, останні події на сході України довели необхідність мати сильну правоохоронну структуру саме з військовим статусом здатну ефективно реагувати на внутрішні і зовнішні загрози.

Раніше повідомлялося про те, що Нацгвардія випробовує нову гвинтівку, яку використовують війська НАТО.