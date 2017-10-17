НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій ще 22 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму черговому засіданні прийняло рішення про проведення повної перевірки декларацій 22 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. Про це 17 жовтня повідомляє прес-центр НАЗК.

Зазначається, що проведення повних перевірок 18 суб’єктів декларування розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб, державних органів у листах, зверненнях чи скаргах, з повідомлень засобів масової інформації, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, які стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

Суб’єкти декларування, щодо яких розпочнуть перевірку:

Андрієвська Людмила Михайлівна, депутат Прилуцької районної ради сьомого скликання, за 2016 рік

Болотов Денис Володимирович, начальник відділу управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Одеській області, за 2016 рік

Воропаєв Юрій Миколайович, народний депутат України, за 2016 рік

Гіль Антон Володимирович, прокурор прокуратури Богодухівського району Харківської області, за 2015 рік

Глуханчук Олег Васильович, голова Одеського окружного адміністративного суду, за 2016 рік

Дмитренко Тимур Олександрович, старший слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області, за 2016 рік

Загоруйко Віталій Володимирович, суддя Апеляційного суду Київської області, за 2016 рік (після звільнення)

Іванюченко Сергій Іванович, голова Білокуракинської райдержадміністрації Луганської області, за 2015 та 2016 роки

Кисіль Владислав Володимирович, депутат Вишгородської районної ради Київської області, за 2016 рік

Климанський Анатолій Сидорович, директор КП "Служба єдиного замовника" Авдіївської міськради, за 2016 рік

Кузнецов Євген Миколайович, начальник філії "Дарницький вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", за 2016 рік

Ломакіна Оксана Андріївна, заступник керівника Харківської місцевої прокуратури № 6, за 2016 рік

Мунтян Анатолій Радіонович, перший заступник директора ДП "Ренійський морський торговельний порт", за 2016 рік

Нечепорук Кирило Михайлович, начальник управління обслуговування платників податків ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за 2015 та 2016 роки

Руденко Денис Петрович, депутат Кіровоградської облради, за 2016 рік

Смичок Ілля Анатолійович, депутат Житомирської облради, за 2016 рік

Соболєв Вячеслав Олександрович, депутат Київської облради, за 2016 рік

Шарий Олексій Леонідович, заступник начальника філії "Дарницький вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", за 2016 рік.

Крім того, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 4-х службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції":

Бучко Володимир Анатолійович, директор юридичного департаменту Мінприроди України, за 2015 та 2016 роки

Георгіян Артем Павлович, начальник Державної екологічної інспекції у Харківській області, за 2015 та 2016 роки

Матусяк Сергій Володимирович, заступник Вінницького міського голови, за 2015 та 2016 роки

Янко Володимир Михайлович, прокурор Луганської області, за 2016 рік

Наголошується, що перевірка зазначених декларацій триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідного рішення.