Парубій прокоментував вимоги мітингувальників під ВРУ

Спікер парламенту Андрій Парубій відповів на три ключові вимоги мітингувальників - про зняття депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчі системи

Про це він повідомив на погоджувальній раді парламенту, передає Еспресо.TV.

"Ми не можемо робити вигляд, що сьогодні звичайний робочий день. На вулицях велика кількість мітингувальників, які виходять з гаслами і вимогами до української влади. По кожній з тих вимог хочу оголосити свою позицію", - сказав Парубій.

Спікер парламенту повідомив, коментуючи вимогу про зняття недоторканності, що в Раді зареєстровані щодо цього два законопроекти.

"В парламенті був зареєстрований проект змін до Конституції про зняття недоторканності депутатів та суддів. Але після того, як Рада внесла зміни до Конституції і фактично зняла недоторканість суддів, цей законопроект втратив свою актуальність і не може бути розглянутий. Станом на сьогодні маємо зареєстрований законопроект від депутатів, а також зареєстрований законопроект, внесений президентом Петром Порошенком про часткове скасування депутатської недоторканності. На сьогодні жоден з тих законопроектів не має рішення комітету. Тому я зараз невідкладно даю доручення комітету з питань правосуддя розглянути ці законопроекти. Переконаний, що після рішення комітету ми зможемо їх розглянути в залі і прийняти рішення", - наголосив Парубій.

Щодо вимоги про створення антикорупційного суду, спікер парламенту повідомив, що Венеціанська комісія надала свою експертну оцінку щодо відповідних законопроектів та відхилила їх.

"Хочу нагадати, що за ініціативи комітету я відправив Венеціанській комісії два законопроекти, які були у Раді, щоб отримати експертну оцінку. Станом на сьогодні ми вже отримали експертну оцінку комісії, яка передбачає відкликання законопроектів і пропонує, щоб законопроект про антикорупційний суд вніс в парламент президент. Як тільки глава держави внесе законопроект, його розглянуть в Раді і приймуть рішення", - сказав Парубій.

За його словами, таким чином ні по першому, ні по другому питанні нема юридичних підстав для їхнього розгляду. В той же час Парубій наголосив, що його особиста позиція полягає в тому, що депутатська недоторканність не має права на існування в тому вигляді, в якому зараз існує.

Також Парубій відповів на вимогу мітингувальників щодо виборчої системи.

"Я є автором виборчого кодексу, який передбачає виборчу систему по відкритим спискам. Наголошую, що найбільш оптимальна система виборів - це система за відкритими списками", - наголосив спікер парламенту.

Нагадаємо, сьогодні у Києві під стінами Верховної Ради проходить акція протесту соратників колишнього губернатора Одеської області, а нині лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків.