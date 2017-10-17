Під Мар'їнкою загинув український військовий, - прес-центр

У зоні проведення АТО сьогодні, 17 жовтня, загинув український військовослужбовець. Загалом з початку доби зафіксовано 19 обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У штабі констатують тенденцію до загострення ситуації. "Так, з початку доби бойовики чотири рази з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по захисниках Авдіївки. Наші бійці оперативно і жорстко відповідали ворогові, використовуючи весь спектр піхотного озброєння. Крім того, сьогодні двічі під вогнем окупантів виявилися укріплення сил АТО біля Зайцевого. А близько 15 години поблизу цього ж селища проросійські найманці випустили 17 мін калібру 120 мм. Також бойовики двічі обстріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів опорні пункти української армії неподалік шахти "Бутівка". А біля Кам'янки застосовували вогнепальну зброю", - сказано в повідомленні.

Крім того, на приморському напрямку під вогнем вдень була Мар'їнка. Там бойовики стріляли з вогнепальної зброї, внаслідок чого і загинув український військовослужбовець. На тому ж напрямку під вогнем були позиції ЗСУ біля Водяного, Широкиного й Талаківки.