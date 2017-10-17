Під стінами ВРУ проходять акції протестів опозиціонерів

У Києві під стінами Верховної Ради проходить акція протесту соратників колишнього губернатора Одеської області, а нині лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків.

Організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, зробивши партійні списки відкритими, а також створити антикорупційний суд, передає 112.ua.

Під стінами Верховної Ради, де у вівторок заявлене проведення масової акції, наразі зібралося вже до 200 людей, передає УНН.

Правопорядок у центрі столиці у вівторок забезпечуватимуть 3,5 тисяч правоохоронців на фоні проведення масових акцій і візиту мальтійського президента до Києва. Про це повідомив заступник голови Нацполіції - начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко.

Наразі під стінами Ради правоохоронців більше, ніж учасників акції - близько 300-350 осіб.

У районі будівлі парламенту встановлено металошукачі.