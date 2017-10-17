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Порошенко вважає необхідним новий законопроект про Антикорупційний суд

17 жовтня, 2017 - 13:45
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Президент Петро Порошенко заявив, що Венеціанська комісія відхилила обидва законопроекти Верховної Ради щодо Антикорупційного суду.

Про це в Twitter повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.

Президент закликав парламент напрацювати новий законопроект, враховуючи рекомендації комісії.

"Венеціанська комісія відхилила обидва законопроекти щодо Антикорупційного суду. Прошу парламент напрацювати новий, врахувавши рекомендації", - наголосив глава держави.

Спікер парламенту Андрій Парубій відповів на три ключові вимоги мітингувальників, зокрема щодо створення Антикорупційного суду. Він повідомив, що Венеціанська комісію надала свою експертну оцінку щодо відповідних законопроектів та відхилила їх.

Нагадаємо, сьогодні у Києві під стінами Верховної Ради проходить акція протесту соратників колишнього губернатора Одеської області, а нині лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків.

Джерело: День
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