Порошенко вважає необхідним новий законопроект про Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко заявив, що Венеціанська комісія відхилила обидва законопроекти Верховної Ради щодо Антикорупційного суду.

Про це в Twitter повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.

Президент закликав парламент напрацювати новий законопроект, враховуючи рекомендації комісії.

"Венеціанська комісія відхилила обидва законопроекти щодо Антикорупційного суду. Прошу парламент напрацювати новий, врахувавши рекомендації", - наголосив глава держави.

Венеціанська комісія аідхилила обидва зак-ти щодо Антикор суду. Прошу парламент напрацюва новий, врахувавши рекомендації - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 17, 2017

Принцип Матроса Железняка не потрібен. Не треба стукати у відкриті двері - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 17, 2017

Спікер парламенту Андрій Парубій відповів на три ключові вимоги мітингувальників, зокрема щодо створення Антикорупційного суду. Він повідомив, що Венеціанська комісію надала свою експертну оцінку щодо відповідних законопроектів та відхилила їх.

Нагадаємо, сьогодні у Києві під стінами Верховної Ради проходить акція протесту соратників колишнього губернатора Одеської області, а нині лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків.