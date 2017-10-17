Порошенко запропонував зміни щодо недоторканності нардепів

Президент Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції щодо недоторканності депутатів парламенту.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстрований у Верховній Раді 17 жовтня.

Президент визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою. Його представлятиме у парламенті Ірина Луценко.

Нагадаємо, сьогодні у Києві під стінами Верховної Ради проходить акція протесту соратників колишнього губернатора Одеської області, а нині лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків.

Організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, зробивши партійні списки відкритими, а також створити антикорупційний суд.